Обстріли Дніпропетровської області — троє поранених і пожежі за добу

Руїни будівлі після атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби під російським вогнем опинилися три райони області Дніпропетровської області. Російські війська атакували понад 20 разів різними видами зброї. Унаслідок атак поранення дістали троє людей, є руйнування й займання.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Обстріли Дніпропетровської області за добу

За наявною інформацією, протягом доби противник здійснив понад два десятки ударів по трьох районах області, застосовуючи безпілотники, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Наслідком обстрілів стали поранення трьох людей, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

На Нікопольщині атаки прийшлися по Нікополю, а також Марганецькій і Покровській громадах. Там поранення дістав 42-річний чоловік, його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Після ударів зафіксували пошкодження на підприємствах, постраждали гімназія, банки, поштове відділення, кафе та магазин, а також було понівечено близько десятка автомобілів.

У Богданівській громаді Павлоградського району через обстріли постраждала 48-річна жінка. Її ушпиталили, і медики також оцінюють стан як середньої тяжкості. Після ударів виникли займання в житловому секторі, горіли оселі та автівки.

Ще один епізод зафіксували на Синельниківщині, де під удар потрапили Дубовиківська та Васильківська громади. Поранень дістала 87-річна жінка. Повідомлялося про пожежу та пошкодження житла.

Під масованим ударом з боку Росії опинилася також Харківська область.

Згодом з'ясувалося що від атаки загинуло поголів'я свиней у селі Дворічний Кут.