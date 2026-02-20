Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Нікополі та громадах пошкоджені заклади й авто, є постраждалий

У Нікополі та громадах пошкоджені заклади й авто, є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 08:08
Обстріли Дніпропетровської області — троє поранених і пожежі за добу
Руїни будівлі після атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби під російським вогнем опинилися три райони області Дніпропетровської області. Російські війська атакували понад 20 разів різними видами зброї. Унаслідок атак поранення дістали троє людей, є руйнування й займання.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Дніпропетровської області за добу

За наявною інформацією, протягом доби противник здійснив понад два десятки ударів по трьох районах області, застосовуючи безпілотники, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Наслідком обстрілів стали поранення трьох людей, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

На Нікопольщині атаки прийшлися по Нікополю, а також Марганецькій і Покровській громадах. Там поранення дістав 42-річний чоловік, його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Після ударів зафіксували пошкодження на підприємствах, постраждали гімназія, банки, поштове відділення, кафе та магазин, а також було понівечено близько десятка автомобілів.

У Богданівській громаді Павлоградського району через обстріли постраждала 48-річна жінка. Її ушпиталили, і медики також оцінюють стан як середньої тяжкості. Після ударів виникли займання в житловому секторі, горіли оселі та автівки.

Ще один епізод зафіксували на Синельниківщині, де під удар потрапили Дубовиківська та Васильківська громади. Поранень дістала 87-річна жінка. Повідомлялося про пожежу та пошкодження житла.

Під масованим ударом з боку Росії опинилася також Харківська область

Згодом з'ясувалося що від атаки загинуло поголів'я свиней у селі Дворічний Кут.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації