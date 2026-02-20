Відео
Головна Новини дня Росія вдарила по багатоповерхівці на Запоріжжі — які наслідки

Росія вдарила по багатоповерхівці на Запоріжжі — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 17:45
Обстріл Запоріжжя 20 лютого — окупанти вдарили по багатоповерхівці та поранили людей
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 20 лютого, завдали авіаудар по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російська атака на Запорізьку область 20 лютого

Російська авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Також в одній із квартир на другому поверсі сталася пожежа.

Російський обстріл Запорізької області 20 лютого
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Відомо, що окупанти поранили 22-річну жінку, яку надзвичайники дістали зі зруйнованої квартири, а також, а також до медзакладу доставили 77-річну жінку. А 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали необхідну допомогу на місці.

Атака Росії на Запорізьку область 20 лютого
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

На місці російського обстрілу завершили аварійно-рятувальні роботи.

Допис ДСНС. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Останні російські обстріли України

Російські загарбники повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України авіабомбами ФАБ-500. Йдеться про господарство князя Трубецького у Херсонській області.

Крім того, сьогодні окупанти завдали удару по енергообʼєкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

А упродовж минулої доби Росія ракетами, дронами та КАБами атакувала Харківщину. Відомо про поранених та руйнування.

війна ДСНС Україна Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
