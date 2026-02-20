Обстріл Запоріжжя 20 лютого — окупанти вдарили по багатоповерхівці та поранили людей

Росія вдарила по багатоповерхівці на Запоріжжі — які наслідки
Російські окупанти у пʼятницю, 20 лютого, завдали авіаудар по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram, передає Новини.LIVE.
Російська атака на Запорізьку область 20 лютого
Російська авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Також в одній із квартир на другому поверсі сталася пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Відомо, що окупанти поранили 22-річну жінку, яку надзвичайники дістали зі зруйнованої квартири, а також, а також до медзакладу доставили 77-річну жінку. А 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали необхідну допомогу на місці.
На місці російського обстрілу завершили аварійно-рятувальні роботи.
Останні російські обстріли України
Російські загарбники повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України авіабомбами ФАБ-500. Йдеться про господарство князя Трубецького у Херсонській області.
Крім того, сьогодні окупанти завдали удару по енергообʼєкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки декілька тисяч споживачів залишилися без світла.
А упродовж минулої доби Росія ракетами, дронами та КАБами атакувала Харківщину. Відомо про поранених та руйнування.
