Обстріл Запоріжжя 20 лютого — окупанти вдарили по багатоповерхівці та поранили людей

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 20 лютого, завдали авіаудар по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російська атака на Запорізьку область 20 лютого

Російська авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Також в одній із квартир на другому поверсі сталася пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Відомо, що окупанти поранили 22-річну жінку, яку надзвичайники дістали зі зруйнованої квартири, а також, а також до медзакладу доставили 77-річну жінку. А 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали необхідну допомогу на місці.

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

На місці російського обстрілу завершили аварійно-рятувальні роботи.

Останні російські обстріли України

Російські загарбники повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України авіабомбами ФАБ-500. Йдеться про господарство князя Трубецького у Херсонській області.

Крім того, сьогодні окупанти завдали удару по енергообʼєкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

А упродовж минулої доби Росія ракетами, дронами та КАБами атакувала Харківщину. Відомо про поранених та руйнування.