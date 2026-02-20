Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни знищили виноробню Трубецького — у мережі відреагували

Росіяни знищили виноробню Трубецького — у мережі відреагували

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:24
РФ знищила виноробню Трубецького на Херсонщині — реакція соцмереж
Зруйнована виноробня Трубецького на Херсонщині. Фото: stoicwinery/Instagram

Російські окупанти авіабомбами ФАБ-500 повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України — господарство князя Трубецького на Херсонщині. Проросійські телеграм-канали оприлюднили відео з моментами влучань. У мережі українці різко відреагували на цю новину.

Про це інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 20 лютого.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ повністю знищила виноробню князя Трубецького

За словами сомельє Олега Новосьолова, знищено історичне шато XIX століття та будівлю для зберігання транспорту.

Виноробні було близько 130 років. Вона пережила Першу і Другу світові війни, однак у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські військові розграбували підприємство — вивезли колекцію вин, яку формували кілька поколінь, зокрема сім пляшок початку ХХ століття часів князя Трубецького.

Після звільнення правобережжя Херсонщини у листопаді 2022 року господарство почали відновлювати та змінили назву. У компанії заявили, що поважають історію засновника, але не пов’язують своє майбутнє з російським князем. Під новим брендом Stoic Winery виноробня продовжила роботу, випускаючи продукцію з інших виноградників, зокрема лінійку Dnipro Hills. 

Власник бару українських вин UWINES Сергій Клімов повідомив, що команда зберегла креслення будівель, тож у майбутньому виробництво можна буде відновити, коли дозволить безпекова ситуація.

Реакція соцмереж на знищення виноробні Трубецького

У соцмережах українці обурилися новиною і висловили жаль щодо знищення російськими окупантами виноробні. Низка українців пишуть, що дуже шкода, що так сталося і зазначають, що вино було дуже смачним.

Один із користувачів написав, що був декілька разів на виноробні.

Реакція соцмереж на знищенення виноробні Трубецького
Скриншот реакцій користувачів Facebook

"Я була влітку 2021-го в Шато і на екскурсії з дегустацією! Знаю ту подорож Херсонщиною як один з найтепліших спогадів за життя", — написала одна із користувачок Instagram.

Реакція соцмереж на знищенення виноробні Трубецького
Скриншот реакцій користувачів Instagram

Атака РФ на Херсонську область

Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати Херсон та Херсонську область різними видами озброєння. Відтак, 16 лютого російські війська завдали удару по лікарні у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали люди.

А 8 лютого окупанти обстріляли Херсона з з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки поранено щонайменеше семеро осіб.

Крім того, 6 лютого російські загарбники атакували Херсонську теплоелектроцентраль — це був четвертий обстріл ТЕЦ з початку місяця.

росіяни вино обстріли Херсонська область війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації