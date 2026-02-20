РФ знищила виноробню Трубецького на Херсонщині — реакція соцмереж

Зруйнована виноробня Трубецького на Херсонщині. Фото: stoicwinery/Instagram

Російські окупанти авіабомбами ФАБ-500 повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України — господарство князя Трубецького на Херсонщині. Проросійські телеграм-канали оприлюднили відео з моментами влучань. У мережі українці різко відреагували на цю новину.

РФ повністю знищила виноробню князя Трубецького

За словами сомельє Олега Новосьолова, знищено історичне шато XIX століття та будівлю для зберігання транспорту.

Виноробні було близько 130 років. Вона пережила Першу і Другу світові війни, однак у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські військові розграбували підприємство — вивезли колекцію вин, яку формували кілька поколінь, зокрема сім пляшок початку ХХ століття часів князя Трубецького.

Після звільнення правобережжя Херсонщини у листопаді 2022 року господарство почали відновлювати та змінили назву. У компанії заявили, що поважають історію засновника, але не пов’язують своє майбутнє з російським князем. Під новим брендом Stoic Winery виноробня продовжила роботу, випускаючи продукцію з інших виноградників, зокрема лінійку Dnipro Hills.

Власник бару українських вин UWINES Сергій Клімов повідомив, що команда зберегла креслення будівель, тож у майбутньому виробництво можна буде відновити, коли дозволить безпекова ситуація.

Реакція соцмереж на знищення виноробні Трубецького

У соцмережах українці обурилися новиною і висловили жаль щодо знищення російськими окупантами виноробні. Низка українців пишуть, що дуже шкода, що так сталося і зазначають, що вино було дуже смачним.

Один із користувачів написав, що був декілька разів на виноробні.

"Я була влітку 2021-го в Шато і на екскурсії з дегустацією! Знаю ту подорож Херсонщиною як один з найтепліших спогадів за життя", — написала одна із користувачок Instagram.

Атака РФ на Херсонську область

Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати Херсон та Херсонську область різними видами озброєння. Відтак, 16 лютого російські війська завдали удару по лікарні у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали люди.

А 8 лютого окупанти обстріляли Херсона з з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки поранено щонайменеше семеро осіб.

Крім того, 6 лютого російські загарбники атакували Херсонську теплоелектроцентраль — це був четвертий обстріл ТЕЦ з початку місяця.