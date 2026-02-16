Відео
Головна Новини дня Росіяни дроном вдарили по лікарні в Херсоні — є постраждалі

Росіяни дроном вдарили по лікарні в Херсоні — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:05
Росія вдарила по лікарні у Херсоні — внаслідок атаки постраждали люди
Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Вдень 16 лютого окупанти безпілотником вдарили по лікарні у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Обстріл лікарні у Херсоні

"Російські окупанти продовжують тероризувати заклади охорони здоров'я Херсона. Сьогодні під ударами ворожої армії знову опинилася одна з лікарень", — зазначили в ОВА.

Через атаку понівечено фасад, кабінети та вибито вікна. Крім того, пошкоджено систему опалення та водопостачання.

Через російську атаку постраждало двоє людей — працівниці медзакладу. Жінкам надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулої ночі РФ випустила по Україні ракети та дрони.

Також ми розповідали про те, що під атаку окупантів потрапила й Сумщина — є численні руйнування.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
