Россия ударила по больнице в Херсоне — в результате атаки пострадали люди

Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Днем 16 февраля оккупанты беспилотником ударили по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Новини.LIVE.

Обстрел больницы в Херсоне

"Российские оккупанты продолжают терроризировать учреждения здравоохранения Херсона. Сегодня под ударами вражеской армии снова оказалась одна из больниц", — отметили в ОВА.

Из-за атаки изуродован фасад, кабинеты и выбиты окна. Кроме того, повреждена система отопления и водоснабжения.

Из-за российской атаки пострадали два человека — работницы медучреждения. Женщинам оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью РФ выпустила по Украине ракеты и дроны.

Также мы рассказывали о том, что под атаку оккупантов попала и Сумщина — есть многочисленные разрушения.