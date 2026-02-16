Видео
Россияне дроном ударили по больнице в Херсоне — есть пострадавшие

Россияне дроном ударили по больнице в Херсоне — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 17:05
Россия ударила по больнице в Херсоне — в результате атаки пострадали люди
Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Днем 16 февраля оккупанты беспилотником ударили по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Обстрел больницы в Херсоне

"Российские оккупанты продолжают терроризировать учреждения здравоохранения Херсона. Сегодня под ударами вражеской армии снова оказалась одна из больниц", — отметили в ОВА.

Из-за атаки изуродован фасад, кабинеты и выбиты окна. Кроме того, повреждена система отопления и водоснабжения.

Из-за российской атаки пострадали два человека — работницы медучреждения. Женщинам оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью РФ выпустила по Украине ракеты и дроны.

Также мы рассказывали о том, что под атаку оккупантов попала и Сумщина — есть многочисленные разрушения.

больницы Херсон россияне обстрелы атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
