Россия ударила по больнице в Херсоне — в результате атаки пострадали люди

Россияне дроном ударили по больнице в Херсоне — есть пострадавшие
Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Днем 16 февраля оккупанты беспилотником ударили по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали люди.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Новини.LIVE.
Обстрел больницы в Херсоне
"Российские оккупанты продолжают терроризировать учреждения здравоохранения Херсона. Сегодня под ударами вражеской армии снова оказалась одна из больниц", — отметили в ОВА.
Из-за атаки изуродован фасад, кабинеты и выбиты окна. Кроме того, повреждена система отопления и водоснабжения.
Из-за российской атаки пострадали два человека — работницы медучреждения. Женщинам оказывается вся необходимая помощь.
