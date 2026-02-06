Росія атакувала Херсонську ТЕЦ 6 лютого — які наслідки

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 6 лютого, вкотре атакували Херсонську теплоелектроцентраль. Це четвертий обстріл ТЕЦ з початку місяця.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Херсонської ТЕЦ

Очільник правління "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що Росія продовжує цілеспрямовані удари по цивільній енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання.

Наслідки російського обстрілу. Фото: "Нафтогаз"

Наразі дії координують з місцевою владою, а також опрацьовують всі можливі варіанти забезпечення теплом.

Відомо, що сьогодні було зафіксовано щонайменше п’ять влучань внаслідок обстрілу артилерією.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко попередив українців про нові російські удари по енергетиці.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як Україна відбиває російські удари.