Россия в четвертый раз за месяц атаковала Херсонскую ТЭЦ

Россия в четвертый раз за месяц атаковала Херсонскую ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 21:25
Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ 6 февраля — какие последствия
Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 6 февраля, в очередной раз атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль. Это четвертый обстрел ТЭЦ с начала месяца.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Херсонской ТЭЦ

Глава правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения.

Обстріл Херсонської ТЕЦ
Последствия российского обстрела. Фото: "Нафтогаз"

Сейчас действия координируют с местными властями, а также прорабатывают все возможные варианты обеспечения теплом.

Известно, что сегодня было зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в результате обстрела артиллерией.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко предупредил украинцев о новых российских ударах по энергетике.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, как Украина отражает российские удары.

война Нафтогаз Херсон Украина обстрелы ТЭЦ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
