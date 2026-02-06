Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ 6 февраля — какие последствия

Россия в четвертый раз за месяц атаковала Херсонскую ТЭЦ
Российские оккупанты в пятницу, 6 февраля, в очередной раз атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль. Это четвертый обстрел ТЭЦ с начала месяца.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Херсонской ТЭЦ
Глава правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения.
Сейчас действия координируют с местными властями, а также прорабатывают все возможные варианты обеспечения теплом.
Известно, что сегодня было зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в результате обстрела артиллерией.
