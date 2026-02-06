Коваленко предупредил украинцев о новых ударах России по энергетике

Последствия российского обстрела ТЭЦ в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предупредил о новых российских атаках на энергетику. По его словам, оккупанты продолжат войну с гражданским населением.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Российские обстрелы энергетики Украины

Коваленко заявил, что российские оккупанты не планируют отказываться от ударов по энергетике и войны с гражданскими.

"На фоне этого постоянные попытки переложить свои преступления на Украину с привлечением к этим попыткам высших должностных лиц страны-террориста выглядят особенно цинично и тупо", — добавил он.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили более 300 воздушных целей. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых дронов.

Кроме того, сегодня захватчики ударили по приюту для животных в Запорожье. Известно о 13 погибших собаках.