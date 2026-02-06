Удар РФ по запорожскому приюту для собак - стали известны последствия атаки

Последствия атаки на собачий приют. Фото: Запорожский городской совет

В пятницу, 6 февраля, российские войска атаковали приют для животных в Запорожье. После удара по локации пострадали домашние любимцы — работы на месте продолжаются.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки по собачьему приюту

"13 собак, к сожалению, погибли. Некоторые были оперативно доставлены в ветклинику, но спасти не удалось. Всем остальным пострадавшим, а это семь животных, оказывается помощь", — сообщила Харченко.

По ее словам, благодаря поддержке неравнодушных людей приют уже собрал более 1,5 миллиона гривен со всей Украины. К акции помощи присоединилась и организация UAnimals.

Секретарь городского совета подчеркнула, что с начала года власть начала финансовую помощь общественным организациям, которые занимаются животными. Она отметила, что программа предусматривает уход, лечение и стерилизацию бездомных животных.

В видеообращении Регина Харченко добавила: "Эти страшные кадры просто разрывают сердца на куски, потому что это приют для животных. По моей информации, что там до сих пор происходят определенные работы, но уже по состоянию на сейчас можем говорить, что 8 животных фактически погибло, но обследуется и дальше территория".

Она пояснила, что местное коммунальное предприятие оперативно осуществляет отлов пострадавших животных и доставляет их в ветеринарные клиники и приюты, где им оказывается необходимая помощь. По словам Харченко, сейчас городские власти впервые заложили конкурсную программу, позволяющую предоставлять ресурсы общественным организациям для лечения и приюта животных.

"Животные не заслуживают быть убитыми. Ни в военное, ни в мирное время. Они заслуживают жить в тепле и любви. Пушистых облаков всем четвероногим, которых убила Россия", — завершила свое обращение секретарь совета.

