Удар РФ по запорізькому притулку для собак - стали відомі наслідки атаки

Наслідки атаки на собачий притулок. Фото: Запорізька міська рада

У пʼятницю, 6 лютого, російські війська атакували притулок для тварин у Запоріжжі. Після удару по локації постраждали домашні улюбленці — роботи на місці продовжуються.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки по собачому притулку

"13 песиків, на жаль, загинули. Деяких було оперативно доправлено до ветклініки, але врятувати не вдалося. Всім іншим постраждалим, а це сім тварин, надається допомога", — повідомила Харченко.

За її словами, завдяки підтримці небайдужих людей притулок вже зібрав понад 1,5 мільйона гривень з усієї України. До акції допомоги долучилась і організація UAnimals.

Секретар міської ради підкреслила, що від початку року влада започаткувала фінансову допомогу громадським організаціям, які опікуються тваринами. Вона зазначила, що програма передбачає догляд, лікування та стерилізацію безпритульних тварин.

У відеозверненні Регіна Харченко додала: "Ці страшні кадри просто розривають серця на шматки, тому що це притулок для тварин. По моїй інформації, що там досі відбуваються певні роботи, але вже станом на зараз можемо говорити, що 8 тварин фактично загинуло, але обстежується й далі територія".

Вона пояснила, що місцеве комунальне підприємство оперативно здійснює вилов постраждалих тварин та доставляє їх до ветеринарних клінік і притулків, де їм надається необхідна допомога. За словами Харченко, нині міська влада вперше заклала конкурсну програму, що дозволяє надавати ресурси громадським організаціям для лікування та прихистку тварин.

"Тварини не заслуговують бути вбитими. Ані у воєнний, ані у мирний час. Вони заслуговують жити в теплі та любові. Пухнастих хмаринок всім чотирилапим, яких вбила Росія", — завершила своє звернення секретар ради.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про атаку на притулок у Запоріжжі 6 лютого.

