Російський удар пошкодив собачий притулок у Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок російського удару, 6 лютого, зазнав пошкоджень притулок для безпритульних тварин. Під час атаки постраждали десятки собак, частина з них отримала поранення різного ступеня.
Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає Новини.LIVE.
Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі
Відомо, що після обстрілу комунальні служби негайно розпочали евакуацію тварин. Працівники КП "Побутовик" вивозять поранених собак до ветеринарних клінік, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Наразі тварин розподіляють між кількома ветзакладами, щоб якнайшвидше стабілізувати їхній стан. Частина собак перебуває у важкому стані.
