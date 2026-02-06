Російський удар пошкодив собачий притулок у Запоріжжі

Чоловік виносить собаку. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі внаслідок російського удару, 6 лютого, зазнав пошкоджень притулок для безпритульних тварин. Під час атаки постраждали десятки собак, частина з них отримала поранення різного ступеня.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі

Відомо, що після обстрілу комунальні служби негайно розпочали евакуацію тварин. Працівники КП "Побутовик" вивозять поранених собак до ветеринарних клінік, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки з загиблі тварини. Фото: Запорізька міська рада

Наслідки удару. Фото: Запорізька міська рада

Жінка виносить пораненого собаку. Фото: Запорізька міська рада

Наразі тварин розподіляють між кількома ветзакладами, щоб якнайшвидше стабілізувати їхній стан. Частина собак перебуває у важкому стані.

