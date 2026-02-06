Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі — фото

Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі — фото

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:29
Російський удар пошкодив собачий притулок у Запоріжжі
Чоловік виносить собаку. Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі внаслідок російського удару, 6 лютого, зазнав пошкоджень притулок для безпритульних тварин. Під час атаки постраждали десятки собак, частина з них отримала поранення різного ступеня.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала притулок для тварин у Запоріжжі

Відомо, що після обстрілу комунальні служби негайно розпочали евакуацію тварин. Працівники КП "Побутовик" вивозять поранених собак до ветеринарних клінік, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала притулок для собак в Запоріжжі
Внаслідок атаки з загиблі тварини. Фото: Запорізька міська рада
Притулок в Запоріжжі
Наслідки удару. Фото: Запорізька міська рада
Запоріжжя притулок
Жінка виносить пораненого собаку. Фото: Запорізька міська рада

Наразі тварин розподіляють між кількома ветзакладами, щоб якнайшвидше стабілізувати їхній стан. Частина собак перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, фахівці повідомили причину масової загибелі червонокнижних морських коників в Одесі

Також Росія вдарила КАБами по екопарку Фельдмана у Харкові на початку січня.

Запоріжжя обстріли собака війна в Україні бездомні тварини тварини з притулку атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації