Российский удар повредил собачий приют в Запорожье

Мужчина выносит собаку. Фото: Запорожский городской совет

В Запорожье в результате российского удара, 6 февраля, получил повреждения приют для бездомных животных. Во время атаки пострадали десятки собак, часть из них получила ранения различной степени.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала приют для животных в Запорожье

Известно, что после обстрела коммунальные службы немедленно начали эвакуацию животных. Работники КП "Бытовик" вывозят раненых собак в ветеринарные клиники, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки с погибшие животные, фото: Запорожский городской совет

Последствия удара Фото: Запорожский городской совет

Женщина выносит раненого пса. Фото: Запорожский городской совет

Сейчас животных распределяют между несколькими ветзаведениями, чтобы как можно быстрее стабилизировать их состояние. Часть собак находится в тяжелом состоянии.

Напомним, специалисты сообщили причину массовой гибели краснокнижных морских коньков в Одессе.

Также Россия ударила КАБами по экопарку Фельдмана в Харькове в начале января.

