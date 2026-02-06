Коваленко попередив українців про нові удари Росії по енергетиці

Наслідки російського обстрілу ТЕЦ у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко попередив про нові російські атаки на енергетику. За його словами, окупанти продовжать війну з цивільним населенням.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у пʼятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Коваленко заявив, що російські окупанти не планують відмовлятися від ударів по енергетиці та війни з цивільними.

"На фоні цього постійні спроби перекласти свої злочини на Україну із залученням до цих спроб вищих посадових осіб країни-терориста виглядають особливо цинічно і тупо", — додав він.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого російські окупанти випустили понад 300 повітряних цілей. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих дронів.

Крім того, сьогодні загарбники вдарили по притулку для тварин у Запоріжжі. Відомо про 13 загиблих собак.