Головна Новини дня У ЦПД попередили про нові атаки Росії на енергетику України

У ЦПД попередили про нові атаки Росії на енергетику України

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:21
Коваленко попередив українців про нові удари Росії по енергетиці
Наслідки російського обстрілу ТЕЦ у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко попередив про нові російські атаки на енергетику. За його словами, окупанти продовжать війну з цивільним населенням.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у пʼятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російські обстріли енергетики України

Коваленко заявив, що російські окупанти не планують відмовлятися від ударів по енергетиці та війни з цивільними.

"На фоні цього постійні спроби перекласти свої злочини на Україну із залученням до цих спроб вищих посадових осіб країни-терориста виглядають особливо цинічно і тупо", — додав він.

null
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого російські окупанти випустили понад 300 повітряних цілей. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих дронів.

Крім того, сьогодні загарбники вдарили по притулку для тварин у Запоріжжі. Відомо про 13 загиблих собак.

війна Україна обстріли енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
