Україна
В сети отреагировали на уничтожение РФ винодельни Трубецкого

В сети отреагировали на уничтожение РФ винодельни Трубецкого

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:24
Украинцы отреагировали на уничтожение винодельни князя Трубецкого в Херсонской области
Разрушенная винодельня Трубецкого на Херсонщине. Фото: stoicwinery/Instagram

Российские войска авиабомбами полностью уничтожили одно из старейших винодельческих хозяйств Украины — хозяйство князя Трубецкого в Херсонской области. Видео ударов распространили пророссийские телеграм-каналы, а в сети украинцы резко отреагировали на разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE в пятницу, 20 февраля.

РФ полностью уничтожила винодельню князя Трубецкого

По словам сомелье Олега Новоселова, уничтожено историческое шато XIX века и здание для хранения транспорта.

Винодельне было около 130 лет. Она пережила Первую и Вторую мировые войны, однако в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские военные разграбили предприятие — вывезли коллекцию вин, которую формировали несколько поколений, в том числе семь бутылок начала ХХ века времен князя Трубецкого.

После освобождения правобережья Херсонщины в ноябре 2022 года хозяйство начали восстанавливать и изменили название. В компании заявили, что уважают историю основателя, но не связывают свое будущее с российским князем. Под новым брендом Stoic Winery винодельня продолжила работу, выпуская продукцию с других виноградников, в частности линейку Dnipro Hills.

Владелец бара украинских вин UWINES Сергей Климов сообщил, что команда сохранила чертежи зданий, поэтому в будущем производство можно будет восстановить, когда позволит ситуация с безопасностью.

Реакция соцсетей на уничтожение винодельни Трубецкого

В соцсетях украинцы возмутились новостью и выразили сожаление по поводу уничтожения российскими оккупантами винодельни. Ряд украинцев пишут, что очень жаль, что так произошло и отмечают, что вино было очень вкусным.

Один из пользователей написал, что был несколько раз на винодельне.

Реакція соцмереж на знищенення виноробні Трубецького
Скриншот реакций пользователей Facebook

"Я была летом 2021-го в Шато и на экскурсии с дегустацией! Знаю то путешествие по Херсонщине как одно из самых теплых воспоминаний в жизни", — написала одна из пользовательниц Instagram.

Реакція соцмереж на знищенення виноробні Трубецького
Скриншот реакций пользователей Instagram

Атака РФ на Херсонскую область

Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать Херсон и Херсонскую область различными видами вооружения. Следовательно, 16 февраля российские войска нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали люди.

А 8 февраля оккупанты обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате атаки ранены по меньшей мере семь человек.

Кроме того, 6 февраля российские захватчики атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль — это был четвертый обстрел ТЭЦ с начала месяца.

россияне вино обстрелы Херсонская область война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
