Россия ударила дроном по АЗС на окраине Сум: есть раненые

Российский удар по АЗС в Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в среду, 24 июня, атаковали с помощью дрона автозаправочную станцию на окраине Сум. В результате обстрела пострадали люди. Кроме того, враг повредил автомобили.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел АЗС на окраине Сум

Григоров отметил, что Россия систематически наносит удары по АЗС Сумской области. По предварительной информации, пострадали трое гражданских лиц, которые в момент атаки находились на территории. Их осматривают медики, которые оказывают всю необходимую помощь.

"По предварительной информации, ранения нетяжелые. Также повреждены автомобили. Последствия атаки уточняются", — добавил Григоров.

Удар КАБом по окрестностям Сум

В Сумской ОВА сообщили, что в больнице умер 57-летний мужчина, получивший крайне тяжелые травмы в результате российского удара КАБом по окраинам города. Речь идет о водителе троллейбуса, который находился возле эпицентра удара.

"Все это время врачи боролись за его жизнь. Но ранения были чрезвычайно тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил пережить эту тяжелую утрату", — добавил Григоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 22 июня Россия нанесла шесть ударов КАБ по окраинам общины. Под вражеским обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.

А 23 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли четыре человека. Сегодня в городе объявлен День траура.