Последствия удара по Украине 23 декабря — повреждены объекты Укрнафты

Россия разрушила ряд объектов Укрнафты — последствия ударов
Во вторник, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удары по производственным объектам Укрнафты. Есть серьезные разрушения.
Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий на странице в Facebook.
Работа некоторых объектов Укрнафты временно остановлена
"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
Работа объектов временно остановлена, продолжаются восстановительные работы. Пострадавших в результате атаки нет.
"Специалисты "Нафтогаза" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", — добавил Корецкий.
Напомним, что оккупанты в ночь на 23 декабря также атаковали теплоэлектростанции.
Завтра, 24 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений.
