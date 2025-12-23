Видео
Україна
Россия разрушила ряд объектов Укрнафты — последствия ударов

Россия разрушила ряд объектов Укрнафты — последствия ударов

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 19:37
Последствия удара по Украине 23 декабря — повреждены объекты Укрнафты
Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Во вторник, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удары по производственным объектам Укрнафты. Есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий на странице в Facebook.

Читайте также:
газ
Сообщение Сергея Корецкого. Фото: скриншот

Работа некоторых объектов Укрнафты временно остановлена

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру", говорится в сообщении.

Работа объектов временно остановлена, продолжаются восстановительные работы. Пострадавших в результате атаки нет.

"Специалисты "Нафтогаза" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", добавил Корецкий.

Напомним, что оккупанты в ночь на 23 декабря также атаковали теплоэлектростанции.

Завтра, 24 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений.

Также мы писали, может ли РФ осуществить повторную массированную атаку.

нефть Укрнафта война в Украине Россия атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
