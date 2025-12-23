Видео
Главная Новости дня Графики отключений на завтра — какие области будут без света

Графики отключений на завтра — какие области будут без света

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 19:14
Отключение света 24 декабря — в каких областях не будет электроэнергии
Женщина со свечой. Фото: freepik

Завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго во вторник, 23 декабря.

Читайте также:
енергетика
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 24 декабря — кого касается

Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, сегодня российские террористы совершили очередную массированную атаку по энергообъектам Украины. В частности, пострадали теплоэлектростанции.

Эксперт оценил, смогут ли оккупанты повторить атаку на энергосистему завтра, 24 декабря..

Укрэнерго энергетика отключения света свет графики отключений света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
