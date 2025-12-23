Отключение света 24 декабря — в каких областях не будет электроэнергии

Графики отключений на завтра — какие области будут без света
Завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго во вторник, 23 декабря.
Отключение света 24 декабря — кого касается
Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Энергетики просят граждан потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, сегодня российские террористы совершили очередную массированную атаку по энергообъектам Украины. В частности, пострадали теплоэлектростанции.
