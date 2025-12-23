Жінка зі свічкою. Фото: freepik

Завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у вівторок, 23 грудня.

Відключення світла 24 грудня — кого стосується

Крім того, для промислових споживачів будуть застосовуватись графіки обмеження потужності.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться в повідомленні.

Енергетики просять громадян споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація в енергетиці України

Після чергової масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи.

Заходи обмеження споживання продовжують застосовуватися в усіх областях. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану атаку по енергооб’єктах України. Зокрема, постраждали теплоелектростанції.

Експерт оцінив, чи зможуть окупанти повторити атаку на енергосистему завтра, 24 грудня..