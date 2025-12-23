Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Графіки відключень на завтра — які області будуть без світла

Графіки відключень на завтра — які області будуть без світла

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 19:14
Відключення світла 24 грудня — у яких областях не буде електроенергії
Жінка зі свічкою. Фото: freepik

Завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Причина  наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у вівторок, 23 грудня.

Реклама
Читайте також:
енергетика
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 24 грудня — кого стосується

Крім того, для промислових споживачів будуть застосовуватись графіки обмеження потужності.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні",  йдеться в повідомленні.

Енергетики просять громадян споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація в енергетиці України

Після чергової масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. 

Заходи обмеження споживання продовжують застосовуватися в усіх областях. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану атаку по енергооб’єктах України. Зокрема, постраждали теплоелектростанції.

Експерт оцінив, чи зможуть окупанти повторити атаку на енергосистему завтра, 24 грудня..

Укренерго енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації