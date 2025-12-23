Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія зруйнувала низку об'єктів Укрнафти — наслідки ударів

Росія зруйнувала низку об'єктів Укрнафти — наслідки ударів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 19:37
Наслідки удару по Україні 23 грудня — пошкоджено об’єкти Укрнафти
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У вівторок, 23 грудня, російські окупанти завдали ударів по виробничих об’єктах Укрнафти. Є серйозні руйнування.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький на сторінці у Facebook.

Реклама
Читайте також:
газ
Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот

Роботу деяких об’єктів Укрнафти тимчасово зупинено

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру", йдеться в повідомленні.

Роботу об’єктів тимчасово зупинено, тривають відновлювальні роботи. Постраждалих внаслідок атаки немає.

"Фахівці "Нафтогазу" працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", додав Корецький.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 23 грудня також атакували теплоелектростанції.

Завтра, 24 грудня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень.

Також ми писали, чи може РФ здійснити повторну масовану атаку.

нафта Укрнафта війна в Україні Росія атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації