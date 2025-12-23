Наслідки удару по Україні 23 грудня — пошкоджено об’єкти Укрнафти

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У вівторок, 23 грудня, російські окупанти завдали ударів по виробничих об’єктах Укрнафти. Є серйозні руйнування.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький на сторінці у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот

Роботу деяких об’єктів Укрнафти тимчасово зупинено

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру", — йдеться в повідомленні.

Роботу об’єктів тимчасово зупинено, тривають відновлювальні роботи. Постраждалих внаслідок атаки немає.

"Фахівці "Нафтогазу" працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак", — додав Корецький.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 23 грудня також атакували теплоелектростанції.

Завтра, 24 грудня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень.

Також ми писали, чи може РФ здійснити повторну масовану атаку.