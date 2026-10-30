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Главная Новости дня Россия потеряла новый Су-57: истребитель сгорел во время запуска

Россия потеряла новый Су-57: истребитель сгорел во время запуска

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30 октября 2026 12:24
В России сгорел истребитель Су-57 во время запуска двигателя российские СМИ
Российский истребитель Су-57. Иллюстративное фото: российские СМИ

Российская армия потеряла многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Самолет загорелся во время запуска двигателей и полностью сгорел. Это уже четвертая потеря такого истребителя Россией в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Су-57, сгоревший в России 29 октября 2026 года. Карта: t.me/absolutely_reliable

При каких обстоятельствах сгорел Су-57 в России

В четверг, 29 октября 2026 года, на аэродроме Ахтубинск произошла нештатная ситуация во время запуска двигателей российского истребителя Су-57. В результате самолет загорелся и полностью сгорел.

Речь идет о многоцелевом истребителе пятого поколения.

Как известно, это уже четвёртый российский Су-57, потерянный в течение 2026 года. Весной два таких самолёта были повреждены на аэродроме Шагол, а ещё один истребитель был сбит "дружественным" огнем 23 июля в Московской области.

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Россия производит максимум четыре Су-57 в год. Таким образом, с потерей самолета на аэродроме Ахтубинск это количество уже равно годовому объему производства.

Новини.LIVE сообщали, что 21 октября 2026 года в Черняховском районе Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. По оценке ГУР Минобороны Украины, ориентировочная стоимость такого самолета составляет 50 млн долларов.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 4 октября 2026 года СБУ атаковала беспилотниками военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. По данным спецслужбы, в результате удара были поражены истребители Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов. Оба типа самолетов могут нести управляемые авиационные бомбы, которые российские войска применяют для нанесения ударов по Украине.

вертолет военная техника истребитель Россия потери оккупантов СУ-25 армия РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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