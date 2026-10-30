Російський винищувач Су-57. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська армія втратила багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57. Літак загорівся під час запуску двигунів і повністю згорів. Це вже четверта втрата такого винищувача Росією у 2026 році.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Су-57, який згорів у Росії 29 жовтня 2026 року. Карта: t.me/absolutely_reliable

За яких обставин згорів Су-57 у Росії

У четвер, 29 жовтня 2026 року, на аеродромі Ахтубінськ сталася нештатна ситуація під час запуску двигунів російського винищувача Су-57. Унаслідок цього літак зайнявся та повністю згорів.

Йдеться про багатоцільовий винищувач п’ятого покоління.

Як відомо, це вже четвертий російський Су-57, втрачений протягом 2026 року. Навесні два такі літаки були уражені на аеродромі Шагол, а ще один винищувач збили "дружнім" вогнем 23 липня в Московській області.

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Росія виробляє максимум чотири Су-57 на рік. Таким чином, із втратою літака на аеродромі Ахтубінськ ця кількість уже дорівнює річному обсягу виробництва.

Новини.LIVE писали, що 21 жовтня 2026 року у Черняхівському районі Калінінградської області РФ розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм і потрапили до військового госпіталю. За оцінкою ГУР Міноборони України, орієнтовна вартість такого літака становить 50 млн доларів.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 4 жовтня 2026 року СБУ атакувала безпілотниками військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея РФ. За даними спецслужби, внаслідок удару були уражені винищувачі Су-35 і Су-34, а також склад боєприпасів. Обидва типи літаків можуть нести керовані авіаційні бомби, які російські війська застосовують для ударів по Україні.

