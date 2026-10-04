СБУ повідомила про ураження Су-35 та Су-34 на аеродромі в Адигеї

Винищувачі Су-35. Фото: росЗМІ

В ніч проти 4 жовтня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" атакували військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея РФ, розташований приблизно за 500 км від України. Внаслідок атаки були уражені російські винищувачі Су-35 і Су-34, а також склад боєприпасів.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Уражено російські винищувачі Су-35 та Су-34

СБУ повідомили, що операцію провели в ніч проти 4 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа". Ціллю став військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, що приблизно за 500 кілометрів від України.

У Службі безпеки заявили, що під час атаки були уражені два російські бойові літаки — багатоцільовий винищувач Су-35 та винищувач-бомбардувальник Су-34. На території аеродрому уражено склад боєприпасів.

"Су-35 — багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Експортна вартість — близько 100 млн доларів. Су-34 — винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість — близько 50 млн доларів", — йдеться в джерелі.

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У СБУ наголосили, що обидва типи літаків є носіями керованих авіаційних бомб. Російські війська регулярно застосовують КАБи для ударів по позиціях українських військових і населених пунктах.

"СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах РФ, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України", — йдеться у повідомленні.

Ми писали, що місцеві жителі міста Майкоп, що у РФ, скаржились на атаку дронів, яка тривала упродовж всієї ночі. Під обстрілом був аеродром росіян "Ханская", який використовується російською військовою авіацією.

Новини.LIVE інформували, що Україна продовжує завдавати ударів по РФ у відповідь на її ескалацію. Результативні дії провели в акваторії Чорного моря та на території Воронезької, Нижньогородської, Волгоградської, Самарської й Краснодарської областей РФ.