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Главная Новости дня СБУ заявила о поражении Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее

СБУ заявила о поражении Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее

Ua ru
4 октября 2026 17:59
СБУ сообщила о поражении Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее
Истребители Су-35. Фото: российские СМИ

В ночь на 4 октября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" атаковали военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ, расположенный примерно в 500 км от Украины. В результате атаки были поражены российские истребители Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Поражены российские истребители Су-35 и Су-34

В СБУ сообщили, что операцию провели в ночь на 4 октября беспилотники Центра специальных операций "Альфа". Целью стал военный аэродром "Ханская" в Адыгее, расположенный примерно в 500 километрах от Украины.

В Службе безопасности заявили, что в ходе атаки были поражены два российских боевых самолета — многоцелевой истребитель Су-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34. На территории аэродрома был поражен склад боеприпасов.

"Су-35 — многоцелевой истребитель, который считается одним из самых современных боевых самолетов РФ. Экспортная стоимость — около 100 млн долларов. Су-34 — истребитель бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации. Экспортная стоимость — около 50 млн долларов", — говорится в источнике.

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В СБУ подчеркнули, что оба типа самолетов являются носителями управляемых авиационных бомб. Российские войска регулярно применяют КАБы для нанесения ударов по позициям украинских военных и населенным пунктам.

"СБУ систематически наносит удары по военным объектам РФ, последовательно снижая её способность вести войну против Украины", — говорится в сообщении.

Мы писали, что местные жители города Майкоп в РФ жаловались на атаку дронов, которая продолжалась всю ночь. Под обстрелом оказался российский аэродром "Ханская", который используется российской военной авиацией.

Новини.LIVE сообщали, что Украина продолжает наносить удары по РФ в ответ на её эскалацию. Результативные действия были проведены в акватории Черного моря и на территории Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской и Краснодарской областей РФ.

СБУ истребитель война в Украине авиабомба аэродром удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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