Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь со 2 на 3 ноября россияне атаковали Хмельницкую область. В результате вражеской атаки в одном из районов области были повреждены жилой дом и автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Хмельницкой ОВА.

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Последствия атаки на Хмельницкую область 3 ноября

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в своем Telegram сообщил, что атака произошла в Шепетовском районе области. Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали в регионе вражеские беспилотники.

"В результате российской атаки в Шепетовском районе повреждены окна в многоквартирном жилом доме и один легковой автомобиль", — говорится в сообщении Тюрина.

Он добавил, что информации о погибших и раненых не поступало.

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Пост Тюрина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября россияне также атаковали Хмельницкую область дронами. В результате вражеского обстрела были повреждены частный жилой дом, автомобили и здание одного из предприятий.

Также мы писали, что массированная атака на Хмельницкую область произошла 13 октября. Тогда в результате одного из ударов были повреждены больница и автомобиль.