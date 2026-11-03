РФ атаковала Хмельницкую область: повреждены дом и автомобиль
В ночь со 2 на 3 ноября россияне атаковали Хмельницкую область. В результате вражеской атаки в одном из районов области были повреждены жилой дом и автомобиль.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Хмельницкой ОВА.
Последствия атаки на Хмельницкую область 3 ноября
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в своем Telegram сообщил, что атака произошла в Шепетовском районе области. Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали в регионе вражеские беспилотники.
"В результате российской атаки в Шепетовском районе повреждены окна в многоквартирном жилом доме и один легковой автомобиль", — говорится в сообщении Тюрина.
Он добавил, что информации о погибших и раненых не поступало.
Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября россияне также атаковали Хмельницкую область дронами. В результате вражеского обстрела были повреждены частный жилой дом, автомобили и здание одного из предприятий.
Также мы писали, что массированная атака на Хмельницкую область произошла 13 октября. Тогда в результате одного из ударов были повреждены больница и автомобиль.