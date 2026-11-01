Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавской области

1 ноября российская армия вновь нанесла удар по Хмельницкой области с помощью беспилотников. В результате атаки зафиксированы разрушения: повреждены частный жилой дом, автомобили и здание одного из предприятий.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Хмельницкую область 1 ноября

Глава Хмельницкой ОВА сообщил, что в результате атаки России 1 ноября на область были повреждены частный жилой дом и автомобиль.Также пострадала территория одного из предприятий региона: повреждены фасад здания, окна и автомобили. Сообщается, что пожаров в местах попаданий не было, информации о пострадавших также нет.

Сергей Тюрин подчеркнул, что подобные атаки происходят не впервые, РФ атакует Хмельницкую область ударными дронами. За прошедшие сутки, 31 октября, российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре региона, из-за чего были введены экстренные отключения света.

Сообщение Сергея Тюрина. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что также в ночь на 1 ноября российская армия атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Сообщается, что это была массированная атака, в результате которой пострадали башня мобильной связи и складское здание.

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