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Главная Новости дня РФ атаковала Хмельницкую область дронами: повреждены дома и автомобили

РФ атаковала Хмельницкую область дронами: повреждены дома и автомобили

Ua ru
1 ноября 2026 13:30
РФ ударила по Хмельницкой области дронами 1 ноября: зафиксированы повреждения ГСЧС Полтавской области
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавской области

1 ноября российская армия вновь нанесла удар по Хмельницкой области с помощью беспилотников. В результате атаки зафиксированы разрушения: повреждены частный жилой дом, автомобили и здание одного из предприятий.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Хмельницкую область 1 ноября

Глава Хмельницкой ОВА сообщил, что в результате атаки России 1 ноября на область были повреждены частный жилой дом и автомобиль.Также пострадала территория одного из предприятий региона: повреждены фасад здания, окна и автомобили. Сообщается, что пожаров в местах попаданий не было, информации о пострадавших также нет.

Сергей Тюрин подчеркнул, что подобные атаки происходят не впервые, РФ атакует Хмельницкую область ударными дронами. За прошедшие сутки, 31 октября, российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре региона, из-за чего были введены экстренные отключения света.

РФ атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджено будинки й авто - фото 1
Сообщение Сергея Тюрина. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что также в ночь на 1 ноября российская армия атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Сообщается, что это была массированная атака, в результате которой пострадали башня мобильной связи и складское здание.

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Мы писали, что российские войска продолжают атаковать области Украины. Стало известно, что 31 октября в течение суток РФ нанесла 699 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы разрушения, шесть человек получили травмы.

беспилотники Хмельницкий Хмельницкая область дроны война в Украине
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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