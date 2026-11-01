Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджено будинки й авто

РФ атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджено будинки й авто

Ua ru
1 листопада 2026 13:30
РФ атакувала Хмельниччину дронами 1 листопада: є пошкодження ДСНС Полтавщини
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Полтавщини

Російська армія 1 листопада знову ударила по Хмельниччині безпілотниками. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування: пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які наслідки атаки на Хмельниччину 1 листопада

Очільник Хмельницької ОВА повідомив, що внаслідок атаки Росії 1 листопада на область, зазнали пошкоджень приватний житловий будинок та автомобіль.Також постраждала територія одного з підприємств регіону: пошкоджено фасад будівлі, вікна та автомобілі. Повідомляється, що пожеж на місцях влучань не було, інформації про травмованих також немає.

Сергій Тюрін наголосив, що подібні атаки відбуваються не вперше, РФ атакує Хмельницьку область ударними дронами. Минулої доби, 31 жовтня, російські війська цілились в енергетичну інфраструктуру регіону, через що застосовувались екстрені відключення світла.

РФ атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджено будинки й авто - фото 1
Допис Сергія Тюріна. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що також у ніч проти 1 листопада російська армія атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Повідомляється, що це була масована атака, внаслідок якої постраждали вежа мобільного зв'язку та складська будівля.

Читайте також:

Ми писали, що російські війська продовжують атакувати області України. Стало відомо, що 31 жовтня, впродовж доби РФ завдала 699 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано руйнування та травмувалися шестеро людей.

безпілотники Хмельницький Хмельницька область дрони війна в Україні
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації