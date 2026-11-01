Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Полтавщини

Російська армія 1 листопада знову ударила по Хмельниччині безпілотниками. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування: пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину 1 листопада

Очільник Хмельницької ОВА повідомив, що внаслідок атаки Росії 1 листопада на область, зазнали пошкоджень приватний житловий будинок та автомобіль.Також постраждала територія одного з підприємств регіону: пошкоджено фасад будівлі, вікна та автомобілі. Повідомляється, що пожеж на місцях влучань не було, інформації про травмованих також немає.

Сергій Тюрін наголосив, що подібні атаки відбуваються не вперше, РФ атакує Хмельницьку область ударними дронами. Минулої доби, 31 жовтня, російські війська цілились в енергетичну інфраструктуру регіону, через що застосовувались екстрені відключення світла.

Допис Сергія Тюріна. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що також у ніч проти 1 листопада російська армія атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Повідомляється, що це була масована атака, внаслідок якої постраждали вежа мобільного зв'язку та складська будівля.

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