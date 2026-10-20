В результате обстрела Хмельницкой области погибли две женщины

Спасатели тушат пожар на Хмельнитчине. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Вечером в понедельник, 19 октября, армия РФ нанесла удар по Хмельницкой области. Получили повреждения предприятия — на одном из них вспыхнул пожар. Также пострадал жилой сектор — горели частные дома. Два человека погибли, а еще двое — получили травмы.

Об этом со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения facebook.com/DSNSKHM

Последствия обстрела Хмельницкой области вечером 19 октября и в ночь на 20 октября

Атака повредила фасад здания, кровлю и окна на территории предприятия в Хмельницком, легковой автомобиль. На другом городском предприятии возник пожар. Также загорелись два частных дома.

Пожарные тушат возгорание в Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Во время поисково-спасательных работ в одном из домов пожарные обнаружили тела двух женщин 1926 и 1954 годов рождения. Еще двух пострадавших госпитализировали, а одному человеку оказали помощь на месте.

В Шепетовском и Хмельницком районах возникли перебои с электроснабжением.

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Скриншот сообщения t.me/khmelnytskaODA

Ночью РФ атаковала еще одно предприятие. Там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что днем 19 октября под российским ударом оказалось предприятие в Кривом Роге на Днепропетровщине. Два человека погибли. Еще четверо местных жителей, среди которых 15-летний подросток, получили ранения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал о последствиях обстрела Украины в ночь на 19 октября. Более десятка энергообъектов получили повреждения — без света остались 550 тысяч домов. Международные партнеры не предупредили Украину об угрозе баллистической атаки.