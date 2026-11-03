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Головна Новини дня РФ атакувала Хмельниччину: пошкоджено будинок та авто

РФ атакувала Хмельниччину: пошкоджено будинок та авто

Ua ru
3 листопада 2026 01:12
Обстріл Хмельницької області 3 листопада - вибито вікна у будинку, пошкоджено авто facebook.com/DSNSKyiv
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч з 2 проти 3 листопада атакували Хмельницьку область. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів регіону зазнав пошкоджень житловий будинок та автомобіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Хмельницької ОВА.

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Наслідки атаки на Хмельницьку область 3 листопада

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у своєму Telegram, що атака сталася у Шепетівському районі області. Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували в регіоні ворожі безпілотники.

"Унаслідок російської атаки у Шепетівському районі пошкоджено вікна в багатоквартирному житловому будинку та один легковий автомобіль", — йдеться у повідомленні Тюріна.

Він додав, що інформація про загиблих і травмованих не надходила.

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Пост Тюріна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада росіяни теж атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Також ми писали, що масована атака на Хмельницьку область відбулася 13 жовтня. Тоді внаслідок одного з ударів було пошкоджено лікарню та авто.

вибух обстріли Хмельницька область війна в Україні пошкодження будинків
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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