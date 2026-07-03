Обстрел Кривого Рога 2 июля — повреждены дома, пострадали 7 человек

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Поздно вечером 2 июля россияне нанесли удары по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела пострадал жилой сектор, а также были ранены люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Кривого Рога 3 июля

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 22:20 была зафиксирована активность тактической авиации РФ в акватории Черного моря. После этого в направлении Кривого Рога летели как минимум две ракеты и реактивный дрон.

Уже после 23:00 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что по городу нанесены удары. В результате обстрела возник пожар, а взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Еще спустя некоторое время глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что россияне нанесли ракетный удар по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами.

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"Пожары уже потушены, но мы продолжаем аварийно-спасательную операцию — очень много повреждений: окна, балконы, перекрыли газ и воду. Штаб будет развернут через полчаса в школе напротив, местные жители поймут, где это. Уже везут необходимые на первое время стройматериалы, также там будут приниматься заявления на материальную помощь от города", — сказал Вилкул.

Также он добавил, что в результате атаки пострадали два человека. Однако впоследствии это число увеличилось до 7. Троих из них госпитализировали, у них состояние средней тяжести.

Посты местных властей о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 23 июня россияне также атаковали Кривой Рог ракетой. В тот день враг повредил объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, были погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что враг атаковал Кривой Рог 17 мая. Тогда в результате нескольких ударов возник пожар и была повреждена транспортная инфраструктура.