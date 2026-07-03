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Головна Новини дня РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою: пошкоджені будинки, є постраждалі

РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою: пошкоджені будинки, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 02:15
Обстріл Кривого Рогу 2 липня - пошкоджені будинки, постраждали 7 людей
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни пізно ввечері, 2 липня, завдали ударів по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий сектор, а також поранені люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 3 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 22:20 було зафіксовано активність тактичної авіації РФ в акваторії Чорного моря. Після цього в напрямку Кривого Рогу летіли щонайменше дві ракети та реактивний дрон.

Вже після 23:00 начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що по місту завдано удари. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, а вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поряд.

Ще через деякий час очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що росіяни завдали ракетний удар по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками.

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"Пожежі вже загашені, але продовжуємо аварійно-рятувальну операцію — дуже багато пошкоджень: вікна, балкони, перекрили газ та воду. Штаб буде розгорнутий через півгодини у школі навпроти, місцеві зрозуміють де це. Вже везуть необхідні на перший час будматеріали, також там прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста", — сказав Вілкул.

Також він додав, що через атаку постраждали двоє людей. Однак згодом ця кількість збільшилася до 7. Трьох з них госпіталізували, у них стан середньої тяжкості.

Кривий Ріг атакований ракетами 2 липня - що відомо
Дописи місцевої влади про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 червня росіяни теж атакували Кривий Ріг ракетою. В той день ворог пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури. Окрім того, були загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що ворог атакував Кривий Ріг 17 травня. Тоді внаслідок кількох ударів виникла пожежа і пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Кривий Ріг війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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