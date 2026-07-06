Россия массированно атаковала Херсонщину: повреждена инфраструктура и жилые дома

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в течение прошедших суток массированно атаковали Херсонскую область. В результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской ОВА, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Херсонской области

За последние сутки под российским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами оказались Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Комишаны, Молодежное, Надднепрянское, Садовое, Понятовка, Станислав, Александровка, Белозерка, Днепровское, Кизомис, Правдино, Томина Балка, Янтарное, Берислав, Раковка, Тараса Шевченко, Урожайное, Борозенское, Чаривное, Новополтавка, Миловое, Качкаровка, Новокаиры, Миролюбовка, Нововоскресенское, Новоалександровка, Золотая Балка, Гавриловка, Петропавловка, Костырка, Тягинка, Бургунка, Высокое, Львовские Отрубы и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили два многоэтажных дома и три частных дома. Также оккупанты повредили вышку сотовой связи, зернохранилище, хозяйственные постройки и частные автомобили", — рассказал Прокудин.

В результате российского обстрела ранения получили четверо человек.

Кроме того, в больницу доставили 45-летнюю женщину, которую 5 июля около 23:30 российские оккупанты атаковали с помощью дрона в Днепровском районе Херсона. У нее диагностировали осколочные ранения лица и рук, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 5 июля российские оккупанты атаковали четыре района Днепропетровской области. Захватчики наносили удары с помощью дронов, артиллерии и авиабомб.

Кроме того, вчера Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье, в результате чего погиб один человек. Также ранения получили двое полицейских.