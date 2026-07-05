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Главная Новости дня РФ атаковала многоэтажку в Запорожье: среди раненых двое полицейских

РФ атаковала многоэтажку в Запорожье: среди раненых двое полицейских

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:52
Обстрел Запорожья 5 июля — РФ атаковала многоэтажку
Последствия атаки на Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

5 июля днём российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье. В результате погиб один человек, а среди пострадавших — двое полицейских.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удар по Запорожью 5 июля

Федоров рассказал, что в результате вражеского удара по Запорожью повреждено многоэтажное здание. Российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами.

Удар по Запоріжжю 5 липня
Поврежденный автомобиль полицейских в результате обстрелов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Запоріжжя 5 липня
Последствия атаки на Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Обстріл Запоріжжя 5 липня
Разрушения после обстрелов в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье двое полицейских. Правоохранители госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое", — сообщил глава ОВА.

Всего в результате вражеской атаки ранения получили девять человек. Еще один человек погиб. Известно, что две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. На месте возник пожар.

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"Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний мальчик и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — рассказал Иван Федоров.

Как писали Новини.LIVE, в Сумской области призвали временно не посещать АЗС из-за угрозы ударов со стороны РФ. О потенциальной угрозе также проинформировано руководство автозаправочных станций, им поручено усилить меры безопасности.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. На автосервисе горят грузовики.

Запорожье обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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