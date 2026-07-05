Обстрел Запорожья 5 июля — РФ атаковала многоэтажку

РФ атаковала многоэтажку в Запорожье: среди раненых двое полицейских
5 июля днём российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье. В результате погиб один человек, а среди пострадавших — двое полицейских.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Удар по Запорожью 5 июля
Федоров рассказал, что в результате вражеского удара по Запорожью повреждено многоэтажное здание. Российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами.
"Среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье двое полицейских. Правоохранители госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое", — сообщил глава ОВА.
Всего в результате вражеской атаки ранения получили девять человек. Еще один человек погиб. Известно, что две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. На месте возник пожар.
"Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний мальчик и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — рассказал Иван Федоров.
Как писали Новини.LIVE, в Сумской области призвали временно не посещать АЗС из-за угрозы ударов со стороны РФ. О потенциальной угрозе также проинформировано руководство автозаправочных станций, им поручено усилить меры безопасности.
Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. На автосервисе горят грузовики.