Обстріл Запоріжжя 5 липня — РФ атакувала багатоповерхівку

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська вдень 5 липня завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок цього одна людина загинула, а серед постраждалих є двоє поліцейських.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удар по Запоріжжю 5 липня

Федоров розповів, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено багатоповерхівку. Російські війська атакували місто керованими авіабомбами.

Пошкоджена автівка поліцейських внаслідок обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Руйнування після обстрілів у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє поліцейських. Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють, як важкий", — розповів очільник ОВА.

Загалом внаслідок ворожої атаки поранення отримали дев'ятеро людей. Ще одна людина загинула. Відомо, що дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. На місці виникла пожежа.

Читайте також:

"Поранень дістали дев'ять людей. В тому числі, і 14-річний хлопець та 89-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", — розповів Іван Федоров.

Як писали Новини.LIVE, на Сумщині закликали тимчасово не відвідувати АЗС через загрозу ударів РФ. Про потенційну загрозу також проінформоване керівництво автозаправних станцій, їм доручено посилити заходи безпеки.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. На автосервісі палають вантажівки.