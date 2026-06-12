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Россия копирует военные технологии Украины, — бывший сотрудник ЦРУ

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 07:13
Россия копирует военные технологии Украины, — бывший сотрудник ЦРУ
Российские военные запускают беспилотник. Иллюстративное фото: AP

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн заявил, что Россия копирует украинские военные технологии и всегда ищет контрмеры. В связи с этим не стоит полагать, что Украина будет иметь преимущество постоянно.

Об этом бывший чиновник сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Что сказал бывший представитель ЦРУ о войне РФ против Украины

Гленн Корн отметил, что в ходе войны Украина неоднократно демонстрировала инновационные решения в сфере дронов и других военных технологий. Несмотря на это, Россия постоянно ищет способы адаптироваться к новым вызовам, поэтому нельзя быть уверенным, что преимущество всегда будет за Украиной.

"Очевидно, они многое копируют у украинцев, но они также способны действовать креативно. Они могут быть очень хитрыми. Поэтому я уверен, что наши украинские друзья это прекрасно понимают. Не стоит считать, что если сегодня Украина имеет преимущество, то оно сохранится автоматически. Россияне будут пытаться переломить ситуацию. Поэтому украинцы должны постоянно оставаться на шаг впереди", — сказал бывший сотрудник ЦРУ.

Он добавил, что именно технологическое преимущество и эффективное нарушение российской логистики могут существенно повлиять на боеспособность войск РФ.

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Как сообщало Новини.LIVE, по словам командира расчета БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игоря "Пица", армия РФ пытается повысить эффективность своих дронов. Враг делает это, используя новые частоты.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские системы РЭБ способны перехватывать управление и корректировать курс некоторых украинских дронов.

технологии война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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