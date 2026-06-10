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Главная Новости дня Россия адаптирует дроны — в 3-й ОШБр объяснили новую тактику противника

Россия адаптирует дроны — в 3-й ОШБр объяснили новую тактику противника

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:40
Россия адаптирует дроны — в 3-й ОШБр объяснили новую тактику противника
Бойцы 3-й ОШБр. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр

Российские войска пытаются повысить эффективность своих беспилотников, используя новые частоты для обхода украинских средств обнаружения. В то же время Силы обороны оперативно реагируют на такие изменения и совершенствуют собственные технологии противодействия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир расчета БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады — Игорь «Пиц».

Оккупанты ищут способы обойти украинское обнаружение

По словам военного, российская армия постоянно работает над модернизацией своих беспилотных систем и меняет тактику их применения на поле боя.

В частности, оккупанты используют новые частоты для передачи сигналов, пытаясь затруднить работу украинских средств радиоэлектронной разведки и обнаружения.

"Враг старается использовать новые частоты для того, чтобы обходить наше обнаружение. Но эти нововведения могут работать довольно недолго, поскольку мы постоянно развиваем наши средства, способные перехватывать эти новые частоты", — отметил Игорь «Пиц».

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Командир расчета БПЛА подчеркнул, что решающее значение в противостоянии беспилотникам имеет скорость адаптации к новым техническим решениям противника.

По его словам, украинские подразделения постоянно совершенствуют собственные системы обнаружения и перехвата, что позволяет эффективно реагировать на изменения в тактике российских войск.

Военный подчеркнул, что технологическая борьба между сторонами продолжается непрерывно, а каждое нововведение противника получает ответ со стороны украинских специалистов и операторов беспилотных систем. Он добавил, что враг адаптирует тактику применения беспилотников в зависимости от условий на поле боя и пытается находить новые способы преодоления украинской системы противодействия.

"Мне кажется, они используют благоприятные погодные условия, в частности когда ветер дует в попутном направлении, и пытаются проникать вглубь, в тыловые районы. Также может применяться схема, когда один дрон запускается с носителя", — отметил военный.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 9 июня Харьковская область подверглась очередной массированной атаке со стороны российских оккупантов, которые применили ракеты и ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре. По данным спасательных служб, в результате ударов по Харькову и Чугуеву погибли три человека. Еще 18 человек получили ранения, среди них есть дети.

Новини.LIVE отмечали, что российские войска усиливают удары по логистической инфраструктуре в приграничных районах Украины. С начала июня под ударами оказалось транспортное сообщение между Харьковской и Сумской областями.

дроны война в Украине Третья штурмова бригада
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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