Росія адаптує дрони — у 3-й ОШБр пояснили нову тактику ворога

Бійці 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

Російські війська намагаються підвищити ефективність своїх безпілотників, використовуючи нові частоти для обходу українських засобів виявлення. Водночас Сили оборони оперативно реагують на такі зміни та вдосконалюють власні технології протидії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів командир розрахунку БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади — Ігор "Пиць".

Окупанти шукають способи обійти українське виявлення

За словами військового, російська армія постійно працює над модернізацією своїх безпілотних систем та змінює тактику їхнього застосування на полі бою.

Зокрема, окупанти використовують нові частоти для передачі сигналів, намагаючись ускладнити роботу українських засобів радіоелектронної розвідки та виявлення.

"Ворог старається використовувати нові частоти для того, щоб обходити наше виявлення. Але ці нововведення можуть працювати доволі недовгий період часу, оскільки ми постійно розвиваємо наші засоби, які здатні перехоплювати ці нові частоти", — зазначив Ігор "Пиць".

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Командир розрахунку БПЛА наголосив, що вирішальне значення у протистоянні безпілотникам має швидкість адаптації до нових технічних рішень противника.

За його словами, українські підрозділи постійно вдосконалюють власні системи виявлення та перехоплення, що дозволяє ефективно реагувати на зміни в тактиці російських військ.

Військовий підкреслив, що технологічна боротьба між сторонами триває безперервно, а кожне нововведення противника отримує відповідь з боку українських фахівців та операторів безпілотних систем. Він додав, що ворог адаптує тактику застосування безпілотників залежно від умов на полі бою та намагається знаходити нові способи подолання української системи протидії.

"Мені здається, вони використовують сприятливі погодні умови, зокрема коли вітер дме в попутному напрямку, і намагаються заходити вглиб, у тилові райони. Також може застосовуватися схема, коли один дрон запускається з носія", — зазначив військовий.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 9 червня Харківська область зазнала чергової масованої атаки з боку російських окупантів, які застосували ракети та ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі. За даними рятувальних служб, унаслідок ударів по Харкову та Чугуєву загинули троє людей. Ще 18 осіб отримали поранення, серед них є діти.

Новини.LIVE зазначали, що російські війська посилюють удари по логістичній інфраструктурі в прикордонних районах України. Від початку червня під атаками опинилося транспортне сполучення між Харківською та Сумською областями.