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Головна Новини дня Росія копіює військові технології України, — експосадовець ЦРУ

Росія копіює військові технології України, — експосадовець ЦРУ

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 07:13
Росія копіює військові технології України, — експосадовець ЦРУ
Російські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: AP

Колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн заявив, що Росія копіює українські військові технології та завжди шукає контррішення. У зв'язку з цим не варто вважати, що Україна матиме перевагу постійно.

Про це колишній посадовець сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Що сказав колишній представник ЦРУ про війну РФ проти України

Ґленн Корн зазначив, що протягом війни Україна неодноразово демонструвала інноваційні рішення у сфері дронів та інших військових технологій. Попри це Росія постійно шукає способи адаптуватися до нових викликів, тому не можна бути впевненим, що перевага завжди буде за Україною.

"Очевидно, вони багато що копіюють у українців, але вони також здатні діяти креативно. Вони можуть бути дуже хитрими. Тому я впевнений, що наші українські друзі це прекрасно розуміють. Не варто вважати, що якщо сьогодні Україна має перевагу, то вона збережеться автоматично. Росіяни намагатимуться переломити ситуацію. Тому українці повинні постійно залишатися на крок попереду", — сказав колишній посадовець ЦРУ.

Він додав, що саме технологічна перевага та ефективне порушення російської логістики можуть суттєво впливати на боєздатність військ РФ.

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Як повідомляло Новини.LIVE, за словами командира розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади Ігоря "Пиця", армія РФ намагається підвищити ефективність своїх дронів. Ворог робить це використовуючи нові частоти.

Також президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що російські системи РЕБ здатні перехоплювати управління та коригувати курс деяких українських дронів.

технології війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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