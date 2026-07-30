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Главная Новости дня Россия будет пытаться уйти от ответственности: Туск о падении ракеты в Польше

Россия будет пытаться уйти от ответственности: Туск о падении ракеты в Польше

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 16:53
Х-101 упала в Польше — заявление Дональда Туска
Дональд Туск. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы избежать ответственности за падение ракеты на территории его страны. Это произошло в ночь на 30 июля во время массированной атаки на Украину.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Туск заявил в беседе с журналистами.

Падение ракеты РФ в Польше

Находясь на месте падения ракеты в Люблинском воеводстве, Туск заявил, что подавляющее большинство доказательств свидетельствует о том, что это была российская крылатая ракета Х-101.

В то же время он отметил, что Россия будет пытаться уйти от ответственности, сославшись на предыдущие подобные случаи и кампании дезинформации, развязанные Кремлем.

Отметим, что после того, как Румыния обвинила Россию в нарушении её воздушного пространства российскими дронами на прошлой неделе, в МИД РФ назвали это "инсценированными инцидентами" и открестились от них.

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Как писали Новини.LIVE, 30 июля во время ночной атаки на Украину в Польше упала российская ракета Х-101. Дональд Туск срочно созвал координационную группу и отправился на место происшествия.

По данным Военно-воздушных сил, этой ночью РФ могла нанести удар ракетами "Цирконом"» по Винницкой области. Во время обстрела Россия также использовала баллистические ракеты "Искандер-М", "Оникс", крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

В то же время судьба восьми ракет пока остается неизвестной. На данный момент нет подтверждений их попаданий или причиненных разрушений, поэтому они считаются утраченными.

Польша ракета Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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