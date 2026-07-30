Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ намагатиметься уникнути відповідальності: Туск про падіння ракети в Польщі

РФ намагатиметься уникнути відповідальності: Туск про падіння ракети в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 16:53
Х-101 впала у Польщі — заява Дональда Туска
Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія зробить все можливе, аби уникнути відповідальності за падіння ракети на території його країни. Це трапилося у ніч проти 30 липня під час масованої атаки на Україну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Туск сказав, спілкуючись з журналістами.

Падіння ракети РФ в Польщі

Перебуваючи на місці падіння ракети в Люблінському воєводстві, Туск заявив, що переважна більшість доказів свідчить, що це була російська крилата ракета Х-101.

Водночас він зазначив, що Росія намагатиметься уникнути відповідальності, згадавши попередні подібні випадки та кампанії дезінформації, розв’язані Кремлем.

Зазначимо, після того, як Румунія звинуватила Росію в порушенні її повітряного простору російськими дронами минулого тижня, в МЗС РФ назвали це "зрежисованими інцидентами" та відхрестилися від них.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 30 липня під час нічної атаки на Україну у Польщі впала російська ракета Х-101. Дональд Туск терміново скликав координаційну групу та вирушив на місце події. 

За даними Повітряних сил, цієї ночі РФ могла вдарити ракетами "Циркон" по Вінниччині. Під час обстрілу Росія також використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", "Онікс", крилаті ракети "Калібр" і Х-101.

Водночас доля восьми ракет наразі залишається невідомою. Наразі немає підтверджень про їхні влучання чи спричинені руйнування, тому вони вважаються локаційно втраченими.

Польща ракета Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації