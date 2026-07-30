Атака на Україну 30 липня: у Польщі впала російська ракета

Місце падіння ракети. Фото: кадр із відео

Під час масованого російського удару по Україні одна з крилатих ракет Х-101 перетнула кордон Польщі. Вона впала на території Люблінського воєводства. Через інцидент прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав координаційну групу та вирушив на місце події.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та видання Wirtualna Polska, передає Новини.LIVE.

У Люблінському воєводстві прогримів вибух від російської ракети

За словами Сибіги, російська крилата ракета Х-101 під час нічної атаки порушила повітряний простір Польщі — країни-члена НАТО.

"Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", — наголосив міністр.

Він також зазначив, що інцидент свідчить про спільну загрозу для України та Польщі, а тому рішення щодо зміцнення української ППО не можна відкладати.

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Тим часом польське видання Wirtualna Polska із посиланням на джерело в уряді повідомило, що в ніч проти 30 липня у Люблінському воєводстві, ймовірно, впала російська ракета. Через інцидент прем'єр Дональд Туск скликав координаційну групу та вирушив до регіону, де було виявлено невідомий об'єкт.

Як писали Новини.LIVE, після масованої нічної атаки Росії доля восьми випущених ракет поки що залишається невідомою. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі немає підтверджень їхніх влучань чи руйнувань, тому вони вважаються локаційно втраченими. Він не виключив, що ракети могли впасти у полях, а інформацію про них ще уточнюють.

Також Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки Росія могла застосувати протикорабельні ракети "Циркон" для удару по Вінницькій області. Водночас у Повітряних силах наголосили, що остаточні висновки щодо типу використаних ракет будуть зроблені після завершення роботи відповідних служб на місцях. За словами Ігната, дані ще аналізуються та уточнюються.