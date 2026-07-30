Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Під час нічної атаки на Україну у Польщі впала російська ракета Х-101

Під час нічної атаки на Україну у Польщі впала російська ракета Х-101

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 12:16
Атака на Україну 30 липня: у Польщі впала російська ракета
Місце падіння ракети. Фото: кадр із відео

Під час масованого російського удару по Україні одна з крилатих ракет Х-101 перетнула кордон Польщі. Вона впала на території Люблінського воєводства. Через інцидент прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав координаційну групу та вирушив на місце події. 

Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та видання Wirtualna Polska, передає Новини.LIVE.

У Люблінському воєводстві прогримів вибух від російської ракети

За словами Сибіги, російська крилата ракета Х-101 під час нічної атаки порушила повітряний простір Польщі — країни-члена НАТО.

"Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", — наголосив міністр.

Він також зазначив, що інцидент свідчить про спільну загрозу для України та Польщі, а тому рішення щодо зміцнення української ППО не можна відкладати.

Читайте також:

Тим часом польське видання Wirtualna Polska із посиланням на джерело в уряді повідомило, що в ніч проти 30 липня у Люблінському воєводстві, ймовірно, впала російська ракета. Через інцидент прем'єр Дональд Туск скликав координаційну групу та вирушив до регіону, де було виявлено невідомий об'єкт.

Як писали Новини.LIVE, після масованої нічної атаки Росії доля восьми випущених ракет поки що залишається невідомою. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі немає підтверджень їхніх влучань чи руйнувань, тому вони вважаються локаційно втраченими. Він не виключив, що ракети могли впасти у полях, а інформацію про них ще уточнюють.

Також Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки Росія могла застосувати протикорабельні ракети "Циркон" для удару по Вінницькій області. Водночас у Повітряних силах наголосили, що остаточні висновки щодо типу використаних ракет будуть зроблені після завершення роботи відповідних служб на місцях. За словами Ігната, дані ще аналізуються та уточнюються.

Польща Україна ракети
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації