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Главная Новости дня Во время ночной атаки на Украину в Польше упала российская ракета Х-101

Во время ночной атаки на Украину в Польше упала российская ракета Х-101

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 12:16
Нападение на Украину 30 июля: в Польше упала российская ракета
Место падения ракеты. Фото: кадр из видео

Во время массированного российского удара по Украине одна из крылатых ракет Х-101 пересекла границу Польши. Она упала на территории Люблинского воеводства. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал координационную группу и отправился на место происшествия.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и издание Wirtualna Polska, передает Новини.LIVE.

В Люблинском воеводстве прогремел взрыв от российской ракеты

По словам Сибиги, российская крылатая ракета Х-101 во время ночной атаки нарушила воздушное пространство Польши — страны-члена НАТО.

"Это еще одна наглядная демонстрация того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что инцидент свидетельствует о совместной угрозе для Украины и Польши, а потому решение об укреплении украинской ПВО нельзя откладывать.

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Между тем польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что в ночь на 30 июля в Люблинском воеводстве, вероятно, упала российская ракета. В связи с инцидентом премьер Дональд Туск созвал координационную группу и отправился в регион, где был обнаружен неизвестный объект.

Как писали Новини.LIVE, после массированной ночной атаки России судьба восьми запущенных ракет пока остается неизвестной. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на данный момент нет подтверждений их попаданий или разрушений, поэтому они считаются утраченными. Он не исключил, что ракеты могли упасть в полях, а информацию о них еще уточняют.

Также Юрий Игнат заявил, что во время ночной атаки Россия могла применить противокорабельные ракеты "Циркон" для удара по Винницкой области. В то же время в Воздушных силах подчеркнули, что окончательные выводы относительно типа использованных ракет будут сделаны после завершения работы соответствующих служб на местах. По словам Игната, данные еще анализируются и уточняются.

Польша Украина ракеты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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