Ракетный обстрел Винницы «Цирконом»: Игнат рассказал об атаке РФ

Ракета "Циркон". Фото: российские СМИ

В ходе ночной массированной атаки на Украину Россия применила различные типы ракет, в частности "Циркон", "Оникс", "Искандер-М", "Калибр" и Х-101. Обломки, обнаруженные вблизи Винницы, по предварительным данным, принадлежат именно ракетам "Циркон".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия могла применить "Цирконы" во время атаки на Винницкую область

По словам Юрия Игната, основное направление удара баллистическими ракетами во время ночной атаки РФ было направлено на Киев. В то же время крылатыми ракетами российские войска атаковали западные регионы Украины, в частности Львовскую область.

Представитель Воздушных сил отметил, что противник применил широкий спектр ракетного вооружения.

"У нас есть обломки ракет вблизи Винницы. Предварительно это "Цирконы", так как и дальность применения, и параметры соответствуют именно этим ракетам", — сказал Игнат.

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Он уточнил, что окончательные выводы относительно типа ракет будут сделаны после дополнительного анализа обломков.

Во время ночной атаки Россия также использовала баллистические ракеты "Искандер-М", "Оникс", крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что в целом во время удара противник применил сотни средств воздушного нападения — ракеты различных типов и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила значительную часть вражеских целей.

Новини.LIVE писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, задействовав более 70 ракет и более 280 ударных беспилотников. В поселке Радушное в Днепровской области баллистическая ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли родители и трое детей, ещё двоих детей удалось спасти из-под завалов.

Новини.LIVE сообщали, что в Железнодорожном районе Львова продолжаются аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Сотрудники экстренных служб продолжают расчищать завалы поврежденного дома и проверяют, могут ли под обломками находиться люди.