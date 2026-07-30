Атака на Украину в ночь на 30 июля: восемь ракет потеряны из поля зрения

Начальник управления по связям с общественностью ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: ТСН

После массированной ночной атаки России судьба восьми запущенных ракет остается неизвестной. На данный момент нет подтверждений их попаданий или нанесенного ущерба, поэтому они считаются потерянными без вести. В то же время украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство крылатых ракет, а также одну баллистическую цель.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

ПВО сбила большинство крылатых ракет, но судьба ещё восьми уточняется

По словам Игната, информация о восьми ракетах пока уточняется. Он отметил, что на данный момент нет сведений об их попаданиях или разрушениях, которые они могли бы вызвать.

"У нас есть эти восемь ракет, информация о которых уточняется, так как нет данных о прилетах или разрушениях. Они пока считаются утраченными по местоположению. Если будут найдены обломки или воронки, возможно, они упали в полях. Информация еще уточняется", — сказал Игнат.

Он также сообщил, что во время ночной атаки силы ПВО сбили одну баллистическую ракету и 54 из 61 крылатой ракеты.

Читайте также:

Кроме того, Игнат подчеркнул, что важную роль в отражении воздушного удара сыграли украинские пилоты истребителей F-16.

"Одна баллистическая ракета сбита. Ну и 54 крылатые ракеты из 61 — сбиты. Прежде всего, большая заслуга пилотов F-16", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского, ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и около 280 ударных дронов. По его словам, украинские силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако есть попадания и пострадавшие. Глава государства поблагодарил защитников неба и призвал партнеров и в дальнейшем усиливать украинскую противовоздушную оборону.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате российского ракетного удара вблизи Кривого Рога погибла целая семья. Жертвами атаки стали родители и их ребенок, которые находились в собственном доме во время обстрела. Кроме того, зафиксированы попадания в Киеве и Львове.