Игнат предупредил об угрозе новых ракетных ударов — РФ накопила ракеты

Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Российская армия накопила запас ракет, поэтому в ближайшие дни угроза новых ударов по Украине остается высокой. Украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно из-за опасности баллистических ракет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Украинцев предупреждают о ракетных ударах РФ

Игнат предупредил о повышенной угрозе российских ракетных атак в ближайшее время. По его словам, оккупанты накопили определенный запас ракет, поэтому украинцам необходимо быть максимально осторожными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Враг накопил определенное количество ракет, и в ближайшие дни нужно быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Следует понимать, что баллистические ракеты — это очень быстро и очень опасно", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он напомнил, что во время атаки 24 июля российские войска применили баллистические ракеты по Киевской области. Кроме того, оккупанты запускали ракеты "Оникс" в направлении южных регионов Украины. Хотя эти ракеты не достигли своих целей, сама атака свидетельствует о сохранении высокого уровня угрозы.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что баллистические ракеты представляют особую опасность из-за чрезвычайно высокой скорости полета. Именно поэтому времени на реагирование после объявления воздушной тревоги очень мало, а ее игнорирование может иметь трагические последствия.

Отдельно Игнат обратил внимание на то, что сегодняшний удар был нанесён не ночью, как это часто бывает, а днем. Комментируя информацию о возможном проведении массового мероприятия во время атаки, он отметил, что все обстоятельства должны установить правоохранительные органы и профильные службы.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины уже давно действует запрет на проведение мероприятий с большим скоплением людей из-за риска российских ударов. По его словам, гражданским лицам также следует помнить, что страна находится в условиях полномасштабной войны, поэтому правила безопасности необходимо соблюдать неукоснительно.

Как писали Новини.LIVE, 24 июля Россия атаковала Славянск двумя авиабомбами. В результате обстрела погибли пять человек, а еще девять получили ранения.

В то же время 23 июля россияне сбросили КАБы на Запорожье. Число пострадавших возросло до 25 человек. Среди них шестеро детей.