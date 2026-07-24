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Главная Новости дня В Запорожье количество пострадавших достигло 25: среди травмированных — младенец

В Запорожье количество пострадавших достигло 25: среди травмированных — младенец

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 00:46
В Запорожье в результате атаки КАБ 23 июля 2026 года пострадали 25 человек
Разрушения после обстрела Запорожья 23 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Увечері в четвер, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Зазнали пошкоджень будівля медичного центру, автомобілі та п'ятиповерхівка. Кількість травмованих перевищила два десятки людей.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 25 людей
Фото: скрингшот повідомлення ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю 23 липня 

Унаслідок атаки постраждали 25 людей. Шестеро потерпілих — діти, найменшому з них лише три місяці. Психологічна допомога знадобилася 20 людям, зокрема п'ятьом дітям. Станом на 23:03 рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу

Автомобілі, які зазнали пошкоджень унаслідок обстрілу Запоріжжя 23 липня 2026 року
Автомобілі, які пошкодив удар КАБів по Запоріжжю 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше Новини.LIVE з посиланням на власну журналістку Ксенію Клещенко повідомляв, що серед постраждалих унаслідок удару КАБів по Запоріжжю є дитина, яка перебуває в тяжкому стані. Водій Євген застав обстріл, коли перебував за кермом. Уламок упав біля його автівки.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 23 липня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Частина будівлі зруйнувалася. Очільник ОВА зазначав, що під завалами можуть перебувати люди.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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