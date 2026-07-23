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Главная Новости дня Россия в третий раз за неделю нанесла удары по Запорожью КАБами: в тяжелом состоянии ребенок

Россия в третий раз за неделю нанесла удары по Запорожью КАБами: в тяжелом состоянии ребенок

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Дата публикации 23 июля 2026 23:54
Армия РФ 23 июля 2026 года обстреляла Запорожье КАБами
Дом в Запорожье после атаки КАБов 23 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В четверг, 23 июля, армия РФ уже в третий раз за неделю обстреляла Запорожье КАБами. Под ударом оказался центр города. По состоянию на вечер было известно о 18 пострадавших, в том числе о ребенке, который находился в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Последствия обстрела Запорожья 23 июля

Под обстрел попали медицинский центр и жилые многоэтажные дома. Взрывная волна повредила автомобили и здания, выбила окна, разгромила балконы. Один из пострадавших, Евгений, в момент атаки находился за рулем автомобиля.

"Осколок пролетел прямо мимо. Автомобиль — это мелочь. Главное, что я жив, слава Богу", — отметил мужчина.

Всем травмированным оказывают медицинскую помощь. Часть пострадавших госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 23 июля россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье. Часть здания подверглась значительным разрушениям. Под завалами могут находиться люди.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Запорожья писал, что днем 21 июля Запорожье подверглось удару КАБов. Получили повреждения жилой девятиэтажный дом, гаражи, складские помещения и автомобили. Погибли и пострадали люди.

Запорожье обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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