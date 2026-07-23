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Главная Новости дня Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди

Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 17:46
Россия нанесла удар по многоэтажному дому — под завалами находятся люди, заявил Федоров
Поврежденный автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому. В результате атаки часть здания получила значительные повреждения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали жилой дом в Запорожье

По словам Федорова, под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте попадания работают спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию и разбирают разрушенные конструкции.

Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди - фото 1
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди - фото 2
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: под завалами находятся люди - фото 3
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и не препятствовать работе экстренных служб.

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Запорожье война в Украине Запорожская ОВА
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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