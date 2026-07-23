Россия нанесла удар по многоэтажному дому — под завалами находятся люди, заявил Федоров

Поврежденный автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому. В результате атаки часть здания получила значительные повреждения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали жилой дом в Запорожье

По словам Федорова, под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте попадания работают спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию и разбирают разрушенные конструкции.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и не препятствовать работе экстренных служб.

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