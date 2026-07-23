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Головна Новини дня Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами знаходяться люди

Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами знаходяться люди

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 17:46
Росія вдарила по багатоповерхівці — під завалами перебувають люди, заявив Федоров
Пошкоджена автівка. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки частина будівлі зазнала значних руйнувань.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували житловий будинок у Запоріжжі

За словами Федорова, під завалами можуть перебувати люди. Наразі на місці влучання працюють рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію та розбирають зруйновані конструкції.

Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами знаходяться люди - фото 1
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами знаходяться люди - фото 2
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами знаходяться люди - фото 3
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Місцева влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не перешкоджати роботі екстрених служб.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 19 липня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки були зруйновані житлові будинки, пошкоджені цивільні об'єкти та виникли пожежі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда в Запорізькій області. Після першого удару окупанти завдали повторної атаки. Попри пошкодження локомотива та вагонів, усіх пасажирів і працівників залізниці оперативно евакуювали у безпечне місце.

Запоріжжя війна в Україні Запорізька ОВА
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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