Росія вдарила по багатоповерхівці — під завалами перебувають люди, заявив Федоров

Пошкоджена автівка. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки частина будівлі зазнала значних руйнувань.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували житловий будинок у Запоріжжі

За словами Федорова, під завалами можуть перебувати люди. Наразі на місці влучання працюють рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію та розбирають зруйновані конструкції.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Місцева влада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не перешкоджати роботі екстрених служб.

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