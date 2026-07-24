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Головна Новини дня У Запоріжжі кількість постраждалих сягнула 25: серед травмованих — немовля

У Запоріжжі кількість постраждалих сягнула 25: серед травмованих — немовля

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 00:46
У Запоріжжі від атаки КАБів 23 липня 2026 року постраждали 25 людей
Руйнування після обстрілу Запоріжжя 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Увечері в четвер, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Зазнали пошкоджень будівля медичного центру, автомобілі та п'ятиповерхівка. Кількість травмованих перевищила два десятки людей.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 25 людей
Фото: скрингшот повідомлення ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю 23 липня 

Унаслідок атаки постраждали 25 людей. Шестеро потерпілих — діти, найменшому з них лише три місяці. Психологічна допомога знадобилася 20 людям, зокрема п'ятьом дітям. Станом на 23:03 рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу

Автомобілі, які зазнали пошкоджень унаслідок обстрілу Запоріжжя 23 липня 2026 року
Автомобілі, які пошкодив удар КАБів по Запоріжжю 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше Новини.LIVE з посиланням на власну журналістку Ксенію Клещенко повідомляв, що серед постраждалих унаслідок удару КАБів по Запоріжжю є дитина, яка перебуває в тяжкому стані. Водій Євген застав обстріл, коли перебував за кермом. Уламок упав біля його автівки.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 23 липня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Частина будівлі зруйнувалася. Очільник ОВА зазначав, що під завалами можуть перебувати люди.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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