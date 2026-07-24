Ігнат попередив про загрозу нових ракетних ударів — РФ накопичила ракети

Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Російська армія накопичила запас ракет, тому найближчими днями загроза нових ударів по Україні залишається високою. Українцям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо через небезпеку балістичних ракет.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Українців попереджають про ракетні удари РФ

Ігнат попередив про підвищену загрозу російських ракетних атак найближчим часом. За його словами, окупанти накопичили певний запас ракет, тому українцям необхідно бути максимально обережними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ворог накопичив певну кількість ракет і найближчими днями потрібно бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Варто розуміти, що балістика — дуже швидка і дуже небезпечна", — наголосив Юрій Ігнат.

Він нагадав, що під час атаки 24 липня російські війська застосували балістичні ракети по Київській області. Крім того, окупанти запускали ракети "Онікс" у напрямку південних регіонів України. Хоча ці ракети не досягли своїх цілей, сама атака свідчить про збереження високого рівня загрози.

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Представник Повітряних сил наголосив, що балістичні ракети становлять особливу небезпеку через надзвичайно високу швидкість польоту. Саме тому часу на реагування після оголошення повітряної тривоги дуже мало, а її ігнорування може мати трагічні наслідки.

Окремо Ігнат звернув увагу на те, що сьогоднішній удар був завданий не вночі, як це часто трапляється, а вдень. Коментуючи інформацію про можливе проведення масового заходу під час атаки, він зазначив, що всі обставини мають встановити правоохоронні органи та профільні служби.

Водночас представник Повітряних сил підкреслив, що у Збройних силах України вже давно діє заборона на проведення заходів із великим скупченням людей через ризик російських ударів. За його словами, цивільним також слід пам'ятати, що країна живе в умовах повномасштабної війни, тому правила безпеки необхідно виконувати неухильно.

Як писали Новини.LIVE, 24 липня Росія атакувала Слов'янськ двома авібомбами. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, а ще дев'ятеро — отримали поранення.

Водночас 23 липня росіяни скинули КАБи на Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 25 людей. Серед них шестеро дітей.